La Soluzione ♚ La rilegatura più economica La definizione e la soluzione di 8 lettere: La rilegatura più economica. BROSSURA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su La rilegatura piu economica: Ottobre 2016). semplice tecnica giapponese per la rilegatura, su sff.net. douglas w. jones sulla rilegatura, su cs.uiowa.edu. simple instructions: from printing... In editoria e legatoria, la brossura è un genere di legatura per libri e opuscoli, che consiste in una semplice copertina di carta o cartoncino, fissata al dorso dei fascicoli o segnature (ottavi, dodicesimi, sedicesimi, ventiquattresimi, trentaduesimi, a seconda di quante pagine contengono), rifilando poi sui tre lati. Detta anche legatura alla rustica, la parola "brossura" deriva dal verbo francese brocher ("legare" o "tessere"). Tale radice ... Altre Definizioni con brossura; rilegatura; economica; La risposta italiana alla brochure; Metodo di rilegatura che ricorda una brochure; Periodo di notevole prosperità economica; La decrescita economica al contrario;

BROSSURA

