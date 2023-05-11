Ogni capitolo del Corano

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ogni capitolo del Corano' è 'Sura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S U R A

Perchè la soluzione è Sura? Ogni capitolo del Corano si chiama SURA, una sezione che affronta vari temi spirituali e morali. Le SURE sono come tappe di un viaggio che guidano i fedeli nel loro percorso di fede, offrendo insegnamenti e riflessioni profonde. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Ogni capitolo del Corano

Ogni capitolo del Corano Risposta: SURA

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: S R A

Inizia con: S

S Finisce con: A

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Ogni capitolo del Corano: risposta da 4 lettere

La definizione "Ogni capitolo del Corano" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Sura. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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