Ogni capitolo del Corano
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ogni capitolo del Corano' è 'Sura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Sura? Ogni capitolo del Corano si chiama SURA, una sezione che affronta vari temi spirituali e morali. Le SURE sono come tappe di un viaggio che guidano i fedeli nel loro percorso di fede, offrendo insegnamenti e riflessioni profonde. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Ogni capitolo del Corano
- Risposta: SURA
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: SRA
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Ogni capitolo del Corano: risposta da 4 lettere
La definizione "Ogni capitolo del Corano" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Sura. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.