Ogni capitolo del Corano

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ogni capitolo del Corano' è 'Sura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SURA

Perchè la soluzione è Sura? Ogni capitolo del Corano si chiama SURA, una sezione che affronta vari temi spirituali e morali. Le SURE sono come tappe di un viaggio che guidano i fedeli nel loro percorso di fede, offrendo insegnamenti e riflessioni profonde. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Ogni capitolo del Corano
  • Risposta: SURA
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    SRA
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A
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Ogni capitolo del Corano: risposta da 4 lettere

La definizione "Ogni capitolo del Corano" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Sura. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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