Arrossa gli occhi
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Arrossa gli occhi' è 'Pianto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Arrossa gli occhi
- Risposta: PIANTO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PAO
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Pianto? Quando si piange, gli occhi si arrossano a causa del fluido che si accumula e delle piccole irritazioni. È un modo naturale del corpo di esprimere emozioni intense o di liberarsi di tensioni, lasciando gli occhi con un aspetto più rosato e lucido. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Arrossa gli occhi: risposta da 6 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Arrossa gli occhi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Pianto. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.