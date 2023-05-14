Arrossa gli occhi

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Arrossa gli occhi' è 'Pianto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P I A N T O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Arrossa gli occhi

Arrossa gli occhi Risposta: PIANTO

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: P A O

Inizia con: P

P Finisce con: O

Perchè la soluzione è Pianto? Quando si piange, gli occhi si arrossano a causa del fluido che si accumula e delle piccole irritazioni. È un modo naturale del corpo di esprimere emozioni intense o di liberarsi di tensioni, lasciando gli occhi con un aspetto più rosato e lucido. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Arrossa gli occhi: risposta da 6 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Arrossa gli occhi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Pianto. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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