La Soluzione ♚ Sfogo di dolore

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PIANTO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Sfogo di dolore: Cognizione del dolore, collana gli struzzi n.20, einaudi, 1971. la cognizione del dolore. edizione critica commentata con un'appendice di frammenti inediti... Per pianto s'intende comunemente l'atto di produrre e rilasciare lacrime in risposta a un'emozione, sia essa negativa (dolore) o positiva (gioia). Queste due componenti, lacrimazione ed emozione, possono anche non essere compresenti. Nei neonati, per esempio, data l'immaturità del dotto lacrimale, si può verificare un pianto senza lacrime. Altre situazioni, invece, determinano spremitura della ghiandola lacrimale in assenza di un'emozione correlata, come il contatto dell'occhio con sostanze irritanti (solfuri organici contenuti nella cipolla) o l'innervazione della ghiandola lacrimale da parte di neuroni secretagoghi diretti primitivamente ...

Altre Definizioni con pianto; sfogo; dolore;