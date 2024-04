La Soluzione ♚ Può essere dirotto

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Può essere dirotto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PIANTO

Curiosità su Puo essere dirotto: Commonwealth sappia che i minutemen sono tornati (da notare che questa missione può essere fatta anche prima di aver scoperto l'istituto). in seguito la veterana... Per pianto s'intende comunemente l'atto di produrre e rilasciare lacrime in risposta a un'emozione, sia essa negativa (dolore) o positiva (gioia). Queste due componenti, lacrimazione ed emozione, possono anche non essere compresenti. Nei neonati, per esempio, data l'immaturità del dotto lacrimale, si può verificare un pianto senza lacrime. Altre situazioni, invece, determinano spremitura della ghiandola lacrimale in assenza di un'emozione correlata, come il contatto dell'occhio con sostanze irritanti (solfuri organici contenuti nella cipolla) o l'innervazione della ghiandola lacrimale da parte di neuroni secretagoghi diretti primitivamente ...

