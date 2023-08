La tendenza culturale prevalente in un periodo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La tendenza culturale prevalente in un periodo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : MAINSTREAM

Significato/Curiosità : La tendenza culturale prevalente in un periodo

La tendenza culturale prevalente in un periodo, comunemente nota come "mainstream", si riferisce alle idee, ai gusti, alle pratiche o alle tendenze che sono ampiamente accettate, diffuse e seguite dalla maggioranza delle persone in una determinata società o comunità. Questo termine può essere applicato a diversi ambiti culturali, come la musica, il cinema, la moda, l'arte, la letteratura e così via. Nel corso della storia, il mainstream culturale è cambiato in base alle influenze sociali, politiche ed economiche di un dato periodo. Ad esempio, negli anni '60, il movimento hippie e la controcultura hanno sfidato il mainstream culturale dominante, promuovendo l'amore libero, la pace, la libertà individuale e l'opposizione alla guerra. Negli anni '80, la cultura mainstream era influenzata dalla musica pop, dal consumismo e dall'aspirazione a uno stile di vita materialistico.

Altre risposte alla domanda : La tendenza culturale prevalente in un periodo : tendenza; culturale; prevalente; periodo; tendenza ad allargare i propri confini; La tendenza al mercato mondiale; Nuova ondata di una moda o una tendenza ing; Sostanza con la tendenza a divenire vapore; La tendenza ad abbandonare il rigore morale; Un dibattito culturale ; Grande centro religioso e culturale svedese; Una tappa culturale a Londra: Museum ing; Un centro culturale dell Oceania; Una mancanza spesso culturale ; Iniziò la rivoluzione culturale ; prevalente mente solitamente; Alloggi rurali prevalente mente isolati; Così viene detto l animale che si nutre prevalente mente di formiche; L inglesismo che indica una tendenza prevalente ; Gli uccelli che si nutrono prevalente mente di cereali; Un periodo di due decadi; Le note navi da guerra greche del periodo classico; Artigiani molto attivi durante il periodo di Carnevale; periodo di grande diffusione della cultura greca; Relativi a un determinato periodo ; Il grande statista austriaco del periodo napoleonico;

Cerca altre Definizioni