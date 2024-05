La Soluzione ♚ La tendenza a trovare i punti comuni presenti nelle confessioni cristiane La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : IRENISMO . Ecco la soluzione verificata per la definizione La tendenza a trovare i punti comuni presenti nelle confessioni cristiane. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su La tendenza a trovare i punti comuni presenti nelle confessioni cristiane: Diversamente dalle altre confessioni cristiane, non ha storicamente ritenuto opportuno, per l'uniformità della pratica religiosa, la stesura di un catechismo... L'irenismo (derivato dal greco e, «pace») è un movimento sorto in seno alla Chiesa cattolica, che auspica il ritorno ad essa delle chiese separate e, più in generale, il dialogo, in particolar modo con la Chiesa ortodossa. Premesse di questa corrente sono già ravvisabili nel periodo della Riforma protestante. A partire dal 1926, la sensibilità irenica si è andata concretizzando nella pubblicazione, da parte dei monaci benedettini di Amay-sur-Meuse a Liegi, della rivista Irenikon.

