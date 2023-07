Indica un eccesso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indica un eccesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IPER

Significato/Curiosita : Indica un eccesso

L'eccesso di mortalità è un dato statistico utilizzato prevalentemente in epidemiologia e statistica medica che indica un aumento del tasso di mortalità... iper, la grande i è il marchio con cui opera finiper spa (gruppo finiper), un'azienda della grande distribuzione organizzata fondata nel 1974 da marco... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

