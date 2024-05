Significato della soluzione per: Indica bibite multivitaminiche

Italiano: Sostantivo: ace m inv . (forestierismo) (tennis) punto effettuato su battuta. Pronuncia: IPA: /es/ . Etimologia / Derivazione: dall'inglese ace . Francese: Sostantivo: ace m sing (pl.: aces) . (tennis) punto effettuato su battuta. Pronuncia: IPA: /es/ . Etimologia / Derivazione: dall'inglese ace . Inglese: Sostantivo: ace sing (pl.: aces) . (carte) asso ace of hearts - asso di cuori; ace of diamonds - asso di quadri; ace of clubs - asso di fiori; ace of spades - asso di picche.