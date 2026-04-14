Si arrotondano per difetto o per eccesso

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si arrotondano per difetto o per eccesso' è 'Decimali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DECIMALI

Perché la soluzione è Decimali? I decimali sono numeri che rappresentano frazioni di unità, inseriti dopo la virgola. Quando si tratta di approssimare un numero decimale, si decide se arrotondare per difetto o per eccesso, a seconda delle necessità. Questa operazione permette di semplificare i calcoli o di adattare i numeri a specifici requisiti. La scelta dell’approssimazione influisce sulla precisione finale, rendendo i decimali strumenti utili in molte applicazioni matematiche e quotidiane.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si arrotondano per difetto o per eccesso". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Si arrotondano per difetto o per eccesso nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Decimali

Per risolvere la definizione "Si arrotondano per difetto o per eccesso", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si arrotondano per difetto o per eccesso" conferma che la soluzione 'Decimali' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Decimali

D Domodossola E Empoli C Como I Imola M Milano A Ancona L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si arrotondano per difetto o per eccesso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Decimali' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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