Un prefisso che indica eccesso
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un prefisso che indica eccesso' è 'Stra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Stra? Il prefisso STRA si mette davanti a molte parole per indicare qualcosa in eccesso, come in straordinario o straripante. Aggiungendolo, si dà un'idea di intensità superiore alla norma, creando nuove sfumature di significato che arricchiscono il linguaggio quotidiano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un prefisso che indica eccesso
- Risposta: STRA
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 1
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: SRA
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Un prefisso che indica eccesso: risposta da 4 lettere
Per risolvere la definizione "Un prefisso che indica eccesso", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Stra. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.