Quello di pietra incombe pur non essendo nominato nei cruciverba: la soluzione è Convitato

Home / Soluzioni Cruciverba / Quello di pietra incombe pur non essendo nominato

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Quello di pietra incombe pur non essendo nominato' è 'Convitato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONVITATO

Curiosità e Significato... La parola Convitato è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Convitato.

Perché la soluzione è Convitato? Convivato indica una persona che condivide un'abitazione o un pasto con altri, spesso in modo informale. Il termine deriva dalla radice latina convivare, ovvero vivere insieme. Quindi, essere convitato significa partecipare a un convivio o a un pranzo tra amici, senza averne il ruolo ufficiale. È un modo gentile e colloquiale per indicare chi si trova a condividere momenti conviviali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Possono essere da sole pur essendo in dueUna colonnina di pietraPietra preziosa giallaPietra preziosa striataUna pietra preziosa

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Quello di pietra incombe pur non essendo nominato" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

N Napoli

V Venezia

I Imola

T Torino

A Ancona

T Torino

O Otranto

T N E O O R D A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DONATORE" DONATORE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.