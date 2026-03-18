Raggruppano le squadre di calcio

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Raggruppano le squadre di calcio' è 'Serie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SERIE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Raggruppano le squadre di calcio" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Raggruppano le squadre di calcio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Serie? La parola SERIE si riferisce a una serie di competizioni sportive organizzate in modo sequenziale, come un campionato in cui diverse squadre di calcio si affrontano nel corso di una stagione. Essa rappresenta un insieme di partite che determinano la classifica finale e la posizione delle squadre coinvolte. La SERIE permette di confrontare le performance delle squadre e di stabilire una graduatoria ufficiale. La sua importanza risiede nella regolarità e nella continuità delle partite che la compongono.

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Raggruppano le squadre di calcio nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Serie

Questa pagina è dedicata alla definizione "Raggruppano le squadre di calcio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Raggruppano le squadre di calcio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Serie:

S Savona E Empoli R Roma I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Raggruppano le squadre di calcio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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