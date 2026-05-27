d Azur: comprende Nizza e Cannes
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'd Azur: comprende Nizza e Cannes' è 'Côte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CÔTE
Perchè la soluzione è Côte? La Costa Azzurra abbraccia località famose come Nizza e Cannes, offrendo paesaggi mozzafiato e atmosfere eleganti. La sua bellezza attrae visitatori da tutto il mondo, che si lasciano incantare dal mix di mare, cultura e vivacità che la caratterizza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
d Azur: comprende Nizza e Cannes nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Côte
La definizione "d Azur: comprende Nizza e Cannes" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Côte'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: d Azur: comprende Nizza e Cannes
- Risposta: CÔTE
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: C___
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Côte' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "d Azur: comprende Nizza e Cannes". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: È d Azur tra Nizza e Cannes d Azur: tra Nizza e Cannes Città della Costa Azzurra tra Cannes e Nizza Città della costa azzurra tra Nizza e Cannes Comprende il Canada
Altre definizioni collegate
Con comprende: Comprende i cartelloni d ausilio all automobilista
Con nizza: Te a Nizza
Con cannes: Si presentano al Festival di Cannes