d Azur: comprende Nizza e Cannes

Vito Manzione | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'd Azur: comprende Nizza e Cannes' è 'Côte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CÔTE

Perchè la soluzione è Côte? La Costa Azzurra abbraccia località famose come Nizza e Cannes, offrendo paesaggi mozzafiato e atmosfere eleganti. La sua bellezza attrae visitatori da tutto il mondo, che si lasciano incantare dal mix di mare, cultura e vivacità che la caratterizza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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d Azur: comprende Nizza e Cannes nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Côte

La definizione "d Azur: comprende Nizza e Cannes" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Côte'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: d Azur: comprende Nizza e Cannes
  • Risposta: CÔTE
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: C___
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Le 4 lettere della soluzione

C Como
Ô -
T Torino
E Empoli

La soluzione 'Côte' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "d Azur: comprende Nizza e Cannes". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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Con comprende: Comprende i cartelloni d ausilio all automobilista 

Con nizza: Te a Nizza 

Con cannes: Si presentano al Festival di Cannes 