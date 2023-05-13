Chí subisce controlli in un procedimento penale

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Chí subisce controlli in un procedimento penale' è 'Indagato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

I N D A G A T O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Chí subisce controlli in un procedimento penale

Chí subisce controlli in un procedimento penale Risposta: INDAGATO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: I A A O

Inizia con: I

I Finisce con: O

Perchè la soluzione è Indagato? L'indagato è colui che si trova sotto esame durante un procedimento penale. È coinvolto in un'analisi delle accuse, con la possibilità di chiarire la propria posizione. La sua presenza nel processo è fondamentale per garantire un giusto svolgimento delle indagini. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Chí subisce controlli in un procedimento penale: risposta da 8 lettere

Quando la definizione "Chí subisce controlli in un procedimento penale" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Indagato. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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