Chí subisce controlli in un procedimento penale

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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INDAGATO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Chí subisce controlli in un procedimento penale
  • Risposta: INDAGATO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    IAAO
  • Inizia con: I
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Indagato? L'indagato è colui che si trova sotto esame durante un procedimento penale. È coinvolto in un'analisi delle accuse, con la possibilità di chiarire la propria posizione. La sua presenza nel processo è fondamentale per garantire un giusto svolgimento delle indagini. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Chí subisce controlli in un procedimento penale: risposta da 8 lettere

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