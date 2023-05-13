Chí subisce controlli in un procedimento penale
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Chí subisce controlli in un procedimento penale
- Risposta: INDAGATO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: IAAO
- Inizia con: I
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Indagato? L'indagato è colui che si trova sotto esame durante un procedimento penale. È coinvolto in un'analisi delle accuse, con la possibilità di chiarire la propria posizione. La sua presenza nel processo è fondamentale per garantire un giusto svolgimento delle indagini. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Chí subisce controlli in un procedimento penale: risposta da 8 lettere
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