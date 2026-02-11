Un procedimento nella lavorazione del riso

SOLUZIONE: PILATURA

Perché la soluzione è Pilatura? La pilatura è il processo che permette di rimuovere la buccia esterna dal chicco di riso, rendendolo commestibile e pronto per il consumo. Attraverso questa lavorazione si separano le impurità e si ottiene il riso bianco, più adatto alle preparazioni culinarie. È un passaggio fondamentale nella trasformazione del riso, che ne migliora la qualità e il valore commerciale. La cura di questa fase influisce sulla perfezione del prodotto finale.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un procedimento nella lavorazione del riso" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un procedimento nella lavorazione del riso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

La definizione "Un procedimento nella lavorazione del riso" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un procedimento nella lavorazione del riso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Pilatura:

P Padova I Imola L Livorno A Ancona T Torino U Udine R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un procedimento nella lavorazione del riso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

