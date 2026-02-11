Un procedimento nella lavorazione del riso
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un procedimento nella lavorazione del riso' è 'Pilatura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PILATURA
Perché la soluzione è Pilatura? La pilatura è il processo che permette di rimuovere la buccia esterna dal chicco di riso, rendendolo commestibile e pronto per il consumo. Attraverso questa lavorazione si separano le impurità e si ottiene il riso bianco, più adatto alle preparazioni culinarie. È un passaggio fondamentale nella trasformazione del riso, che ne migliora la qualità e il valore commerciale. La cura di questa fase influisce sulla perfezione del prodotto finale.
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un procedimento nella lavorazione del riso" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un procedimento nella lavorazione del riso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Un procedimento nella lavorazione del riso nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Pilatura
La definizione "Un procedimento nella lavorazione del riso" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un procedimento nella lavorazione del riso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Le 8 lettere della soluzione Pilatura:
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una fase della lavorazione del risoIl cosiddetto vino di risoUna lavorazione tessile come il macramèSegale riso e avenaResidui della lavorazione di prodotti industriali
