Si risarcisce a chi lo subisce

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si risarcisce a chi lo subisce' è 'Danno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DANNO

Perché la soluzione è Danno? Il danno rappresenta un'alterazione negativa che colpisce una persona o una cosa, causando un effetto dannoso o spiacevole. Quando si verifica un danno, si può chiedere un risarcimento a chi lo ha causato, al fine di riparare il danno subito. Questa tutela permette di ristabilire, per quanto possibile, la situazione precedente all'evento dannoso. Il concetto di danno si applica in vari contesti legali e sociali, garantendo un equilibrio tra le parti coinvolte.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si risarcisce a chi lo subisce". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Si risarcisce a chi lo subisce nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Danno

Per risolvere la definizione "Si risarcisce a chi lo subisce", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si risarcisce a chi lo subisce" conferma che la soluzione 'Danno' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Danno

D Domodossola A Ancona N Napoli N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si risarcisce a chi lo subisce" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Danno' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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