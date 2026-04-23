La subisce l aria a mano a mano che si sale
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La subisce l aria a mano a mano che si sale' è 'Rarefazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: RAREFAZIONE
Perché la soluzione è Rarefazione? La rarificazione è il processo che si verifica quando l'aria diventa meno densa man mano che si sale in quota. Questa variazione di densità si manifesta con la diminuzione della pressione atmosferica e della quantità di molecole d'aria presenti, rendendo l'aria più rarefatta. La rarificazione influisce sui fenomeni atmosferici e sulla qualità dell'aria, giocando un ruolo importante nelle condizioni climatiche e ambientali di alta quota. La comprensione di questo processo permette di interpretare meglio le caratteristiche delle zone elevate.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La subisce l aria a mano a mano che si sale". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
La subisce l aria a mano a mano che si sale nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Rarefazione
Se la definizione "La subisce l aria a mano a mano che si sale" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La subisce l aria a mano a mano che si sale" conferma che la soluzione 'Rarefazione' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Rarefazione
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La subisce l aria a mano a mano che si sale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rarefazione' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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