La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Marcia sulle palme dei piedi' è 'Pedone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PEDONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Marcia sulle palme dei piedi" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Marcia sulle palme dei piedi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Pedone? Il termine si riferisce a chi si muove a piedi lungo un percorso, spesso in esercizi militari o in contesti di protesta, mantenendo un passo deciso e costante. È colui che procede senza usare mezzi di trasporto, affidandosi interamente alle proprie gambe. Questa parola richiama l'azione di avanzare con passo regolare e deciso, spesso in situazioni di mobilitazione o movimento organizzato.

La soluzione associata alla definizione "Marcia sulle palme dei piedi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Marcia sulle palme dei piedi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Pedone:

P Padova E Empoli D Domodossola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Marcia sulle palme dei piedi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

