Presidi ortopedici per piedi

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Presidi ortopedici per piedi' è 'Plantari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PLANTARI

Perché la soluzione è Plantari? I plantari sono dispositivi ortopedici progettati per migliorare il comfort e la funzionalità dei piedi. Si inseriscono all’interno delle scarpe per correggere eventuali deformità, alleviare dolori o sostenere archi plantari indeboliti. Realizzati con materiali adattabili, si personalizzano in base alle esigenze di ogni individuo. La loro utilità si estende alla prevenzione di problemi muscolari e articolari, contribuendo a una postura più corretta. La loro presenza rappresenta un intervento mirato per il benessere del sistema locomotorio.

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Presidi ortopedici per piedi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Plantari

Quando la definizione "Presidi ortopedici per piedi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Plantari'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Presidi ortopedici per piedi

Presidi ortopedici per piedi Risposta: PLANTARI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: P_______

P_______ Inizia con: P

P Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

P Padova L Livorno A Ancona N Napoli T Torino A Ancona R Roma I Imola

La soluzione 'Plantari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Presidi ortopedici per piedi". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.