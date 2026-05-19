Presidi ortopedici per piedi

Luca Bianchi | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Presidi ortopedici per piedi' è 'Plantari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PLANTARI

Perché la soluzione è Plantari? I plantari sono dispositivi ortopedici progettati per migliorare il comfort e la funzionalità dei piedi. Si inseriscono all’interno delle scarpe per correggere eventuali deformità, alleviare dolori o sostenere archi plantari indeboliti. Realizzati con materiali adattabili, si personalizzano in base alle esigenze di ogni individuo. La loro utilità si estende alla prevenzione di problemi muscolari e articolari, contribuendo a una postura più corretta. La loro presenza rappresenta un intervento mirato per il benessere del sistema locomotorio.

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Presidi ortopedici per piedi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Plantari

Quando la definizione "Presidi ortopedici per piedi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Plantari'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Presidi ortopedici per piedi
  • Risposta: PLANTARI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: P_______
  • Inizia con: P
  • Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

P Padova
L Livorno
A Ancona
N Napoli
T Torino
A Ancona
R Roma
I Imola

La soluzione 'Plantari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Presidi ortopedici per piedi". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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