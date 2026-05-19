Presidi ortopedici per piedi
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SOLUZIONE: PLANTARI
Perché la soluzione è Plantari? I plantari sono dispositivi ortopedici progettati per migliorare il comfort e la funzionalità dei piedi. Si inseriscono all’interno delle scarpe per correggere eventuali deformità, alleviare dolori o sostenere archi plantari indeboliti. Realizzati con materiali adattabili, si personalizzano in base alle esigenze di ogni individuo. La loro utilità si estende alla prevenzione di problemi muscolari e articolari, contribuendo a una postura più corretta. La loro presenza rappresenta un intervento mirato per il benessere del sistema locomotorio.
Presidi ortopedici per piedi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Plantari
Quando la definizione "Presidi ortopedici per piedi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Plantari'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Presidi ortopedici per piedi
- Risposta: PLANTARI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: P_______
- Inizia con: P
- Finisce con: I
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Plantari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Presidi ortopedici per piedi". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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Con ortopedici: Ingessano e poi tagliano ma non sono gli ortopedici
Con piedi: Non ce li togliamo mai dai piedi