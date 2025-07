L uomo della strada nei cruciverba: la soluzione è Pedone

PEDONE

Curiosità e Significato di Pedone

La parola Pedone è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pedone.

Perché la soluzione è Pedone? L'uomo della strada è chi cammina a piedi, spesso attraversando le vie urbane. La parola pedone indica proprio questa figura, simbolo di chi si muove senza veicolo, rispettando le regole del codice stradale. È un termine che richiama l'importanza di sensibilizzare sulla sicurezza e il rispetto tra tutti gli utenti della strada, rendendo le città più vivibili e sicure per tutti.

Come si scrive la soluzione Pedone

P Padova

E Empoli

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

