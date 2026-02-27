Reza : lo scià di Persia deposto nel febbraio 1979

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Reza : lo scià di Persia deposto nel febbraio 1979' è 'Pahlavi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PAHLAVI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Reza : lo scià di Persia deposto nel febbraio 1979" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Reza : lo scià di Persia deposto nel febbraio 1979". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Pahlavi? Pahlavi rappresenta la dinastia che ha governato l'Iran prima della rivoluzione islamica del 1979. Lo scià di Persia appartenente a questa famiglia è stato costantemente al centro dell’attenzione politica e sociale del paese, simbolo di un regime autoritario e di modernizzazione forzata. La sua deposizione segnò la fine di un’epoca e l’inizio di un nuovo sistema di potere. La caduta di questa dinastia influì profondamente sulla storia iraniana e sulla regione.

Reza : lo scià di Persia deposto nel febbraio 1979 nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pahlavi

Quando la definizione "Reza : lo scià di Persia deposto nel febbraio 1979" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Reza : lo scià di Persia deposto nel febbraio 1979" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Pahlavi:

P Padova A Ancona H Hotel L Livorno A Ancona V Venezia I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Reza : lo scià di Persia deposto nel febbraio 1979" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

