Il caso latino tra gen. e acc.
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DAT
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il caso latino tra gen. e acc.
- Risposta: DAT
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Vocali: 1
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: DT
- Inizia con: D
- Finisce con: T
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Il caso latino tra gen. e acc.: risposta da 3 lettere
La definizione "Il caso latino tra gen. e acc." compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Dat. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.