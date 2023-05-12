Il caso latino tra gen. e acc.

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La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Il caso latino tra gen. e acc.' è 'Dat'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

D A T

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il caso latino tra gen. e acc.

Il caso latino tra gen. e acc. Risposta: DAT

Lunghezza: 3 lettere

3 lettere Schema parole: 3

3 Vocali: 1

1 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: D T

Inizia con: D

D Finisce con: T

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Il caso latino tra gen. e acc.: risposta da 3 lettere

La definizione "Il caso latino tra gen. e acc." compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Dat. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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