Il terzo caso latino

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Il caso dativo è presente in varie lingue; in italiano è limitato ad alcuni pronomi, mentre è di uso esteso e frequente in molte lingue che conoscono una declinazione del nome o dell'aggettivo, come il latino, il greco, il russo o il tedesco. In queste ultime lingue, nelle grammatiche, occupa spesso, convenzionalmente, il terzo posto, dopo nominativo e genitivo. Il dativo esprime di regola l'oggetto indiretto / complemento di termine, ma è spesso retto da preposizioni per esprimere diverse altre funzioni.

dativo

dato o assegnato dal giudice

Sostantivo

dativo ( approfondimento)

(linguistica) in alcune lingue flessive e agglutinanti, caso del complemento di termine (fisica) (chimica) (di) legame chimico nel quale un atomo con l'ottetto già completato dona due elettroni ad un altro atomo con un orbitale atomico vuoto

Sillabazione

da | tì | vo

Etimologia / Derivazione

Deriva da dare

