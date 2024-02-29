Il caso tra gen e acc nei cruciverba: la soluzione è Dat

DAT

Curiosità e Significato di Dat

Hai risolto il cruciverba con Dat? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 3 lettere più frequenti: Dat.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il caso latino tra gen. e acc.Il caso dopo il gen e il datIl caso tra acc e ablIl caso latino tra acc e ablIl caso latino che segue gen e dat

Come si scrive la soluzione Dat

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il caso tra gen e acc", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

A Ancona

T Torino

