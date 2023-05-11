La zona fuori dogana

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La zona fuori dogana' è 'Franca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRANCA

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Perché la soluzione è Franca? La parola franca indica un’area situata al di fuori delle zone doganali ufficiali, dove i beni possono essere scambiati senza l’applicazione delle tasse di importazione o esportazione. Questa regione permette transazioni commerciali con minori oneri fiscali, facilitando il commercio internazionale. La presenza di una zona franca favorisce l’attività economica locale e internazionale, offrendo condizioni vantaggiose per le imprese. La sua funzione principale consiste nel semplificare gli scambi e incentivare le attività commerciali transfrontaliere.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La zona fuori dogana". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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La zona fuori dogana nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Franca

La definizione "La zona fuori dogana" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La zona fuori dogana" conferma che la soluzione 'Franca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Franca

F Firenze R Roma A Ancona N Napoli C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La zona fuori dogana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Franca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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