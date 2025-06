Lo è la zona che gode di particolari agevolazioni fiscali nei cruciverba: la soluzione è Franca

FRANCA

Curiosità e Significato di "Franca"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Franca, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Franca? La parola franca si riferisce a una zona geografica che beneficia di specifiche agevolazioni fiscali, come l'esenzione da determinati tributi o tasse. Queste aree, spesso create per incentivare lo sviluppo economico e attrarre investimenti, offrono condizioni favorevoli per le imprese e possono anche stimolare il turismo. In sostanza, una zona franca è un'opportunità per le attività commerciali e gli imprenditori di prosperare in un ambiente più favorevole.

