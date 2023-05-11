Un vasto parcheggio dei posti di frontiera
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un vasto parcheggio dei posti di frontiera' è 'Autoporto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Autoporto? Un autoporto è un grande spazio dedicato al parcheggio di veicoli che attraversano confini, facilitando il transito tra paesi. È un luogo dove automobili e camion si fermano temporaneamente, pronti per proseguire il viaggio o completare le formalità di frontiera. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un vasto parcheggio dei posti di frontiera
- Risposta: AUTOPORTO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 5
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AORO
- Inizia con: A
- Finisce con: O
Un vasto parcheggio dei posti di frontiera: risposta da 9 lettere
Per risolvere la definizione "Un vasto parcheggio dei posti di frontiera", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Autoporto. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.