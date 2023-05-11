Un vasto parcheggio dei posti di frontiera

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un vasto parcheggio dei posti di frontiera' è 'Autoporto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A U T O P O R T O

Perchè la soluzione è Autoporto? Un autoporto è un grande spazio dedicato al parcheggio di veicoli che attraversano confini, facilitando il transito tra paesi. È un luogo dove automobili e camion si fermano temporaneamente, pronti per proseguire il viaggio o completare le formalità di frontiera. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un vasto parcheggio dei posti di frontiera

Un vasto parcheggio dei posti di frontiera Risposta: AUTOPORTO

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 5

5 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A O R O

Inizia con: A

A Finisce con: O

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Un vasto parcheggio dei posti di frontiera: risposta da 9 lettere

Per risolvere la definizione "Un vasto parcheggio dei posti di frontiera", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Autoporto. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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