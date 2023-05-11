Un vasto parcheggio dei posti di frontiera

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un vasto parcheggio dei posti di frontiera' è 'Autoporto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

AUTOPORTO

Perchè la soluzione è Autoporto? Un autoporto è un grande spazio dedicato al parcheggio di veicoli che attraversano confini, facilitando il transito tra paesi. È un luogo dove automobili e camion si fermano temporaneamente, pronti per proseguire il viaggio o completare le formalità di frontiera. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un vasto parcheggio dei posti di frontiera
  • Risposta: AUTOPORTO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    AORO
  • Inizia con: A
  • Finisce con: O
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Un vasto parcheggio dei posti di frontiera: risposta da 9 lettere

Per risolvere la definizione "Un vasto parcheggio dei posti di frontiera", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Autoporto. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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