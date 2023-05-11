Vasta e boscosa regione calabrese

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Vasta e boscosa regione calabrese' è 'Sila'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S I L A

Perchè la soluzione è Sila? La SILA è una grande area verde in Calabria, ricca di boschi e natura selvaggia. Questo spazio offre un ambiente tranquillo e rigenerante, ideale per chi cerca pace e contatto con la natura. La sua bellezza selvaggia la rende un luogo unico e affascinante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Vasta e boscosa regione calabrese

Vasta e boscosa regione calabrese Risposta: SILA

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: S L A

Inizia con: S

S Finisce con: A

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Vasta e boscosa regione calabrese: risposta da 4 lettere

Per risolvere la definizione "Vasta e boscosa regione calabrese", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Sila. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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