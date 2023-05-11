Vasta e boscosa regione calabrese
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Vasta e boscosa regione calabrese' è 'Sila'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Sila? La SILA è una grande area verde in Calabria, ricca di boschi e natura selvaggia. Questo spazio offre un ambiente tranquillo e rigenerante, ideale per chi cerca pace e contatto con la natura. La sua bellezza selvaggia la rende un luogo unico e affascinante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Vasta e boscosa regione calabrese
- Risposta: SILA
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: SLA
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Vasta e boscosa regione calabrese: risposta da 4 lettere
Per risolvere la definizione "Vasta e boscosa regione calabrese", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Sila. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.