Vasta e boscosa regione calabrese

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Vasta e boscosa regione calabrese' è 'Sila'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SILA

Perchè la soluzione è Sila? La SILA è una grande area verde in Calabria, ricca di boschi e natura selvaggia. Questo spazio offre un ambiente tranquillo e rigenerante, ideale per chi cerca pace e contatto con la natura. La sua bellezza selvaggia la rende un luogo unico e affascinante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Vasta e boscosa regione calabrese
  • Risposta: SILA
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    SLA
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A
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Vasta e boscosa regione calabrese: risposta da 4 lettere

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