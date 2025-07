L altopiano calabrese nei cruciverba: la soluzione è Sila

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L altopiano calabrese' è 'Sila'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SILA

Curiosità e Significato... La parola Sila è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sila.

Perché la soluzione è Sila? La Sila è un altopiano situato in Calabria, famoso per i suoi paesaggi incontaminati, boschi secolari e laghi cristallini. Rinomata meta di turismo e natura, rappresenta un angolo di paradiso dove si mescolano tradizione, biodiversità e relax. Un luogo ideale per escursioni, sci e soste rigeneranti immersi nella quiete della natura calabrese.

Se ti sei imbattuto nella definizione "L altopiano calabrese", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

