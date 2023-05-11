Uno scherzetto da bimbi

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Uno scherzetto da bimbi' è 'Celia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C E L I A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Uno scherzetto da bimbi

Uno scherzetto da bimbi Risposta: CELIA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 3

3 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: C L A

Inizia con: C

C Finisce con: A

Perchè la soluzione è Celia? Celia adora fare scherzetti ai suoi amici durante le feste. Con un sorriso furbo, si nasconde dietro le tende e salta fuori sorprendendo tutti. Il suo gioco preferito è creare piccoli scherzi che fanno ridere e rendono le giornate più divertenti e leggere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Uno scherzetto da bimbi: risposta da 5 lettere

In presenza della definizione "Uno scherzetto da bimbi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Celia. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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