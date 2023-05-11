Uno scherzetto da bimbi

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Uno scherzetto da bimbi' è 'Celia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CELIA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Uno scherzetto da bimbi
  • Risposta: CELIA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    CLA
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Celia? Celia adora fare scherzetti ai suoi amici durante le feste. Con un sorriso furbo, si nasconde dietro le tende e salta fuori sorprendendo tutti. Il suo gioco preferito è creare piccoli scherzi che fanno ridere e rendono le giornate più divertenti e leggere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Uno scherzetto da bimbi: risposta da 5 lettere

In presenza della definizione "Uno scherzetto da bimbi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Celia. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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