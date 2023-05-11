Uno scherzetto da bimbi
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Uno scherzetto da bimbi' è 'Celia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Uno scherzetto da bimbi
- Risposta: CELIA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: CLA
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Celia? Celia adora fare scherzetti ai suoi amici durante le feste. Con un sorriso furbo, si nasconde dietro le tende e salta fuori sorprendendo tutti. Il suo gioco preferito è creare piccoli scherzi che fanno ridere e rendono le giornate più divertenti e leggere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Uno scherzetto da bimbi: risposta da 5 lettere
In presenza della definizione "Uno scherzetto da bimbi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Celia. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.