La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Non va presa sul serio' è 'Celia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CELIA

Curiosità e Significato di Celia

La soluzione Celia di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Celia per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Celia? Celia indica una sensazione di lieve fastidio o disagio, spesso legata a un'abitudine o a un commento poco importante. È come un sottile bruciore che non richiede particolare attenzione, invitando a non prenderla troppo sul serio. In sostanza, ci ricorda di affrontare certi fastidi con leggerezza, senza lasciarsi sopraffare. Quindi, la prossima volta, ricordati: non va presa troppo sul serio!

Come si scrive la soluzione Celia

Non riesci a risolvere la definizione "Non va presa sul serio"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

E Empoli

L Livorno

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C I E H N L E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LICHENE" LICHENE

