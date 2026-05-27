Accudiscono i bimbi

Luca Bianchi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Accudiscono i bimbi' è 'Tate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TATE

Perchè la soluzione è Tate? Le tate sono persone che si prendono cura dei bambini, offrendo affetto e sicurezza. Sono figure di riferimento che aiutano i genitori a gestire le giornate, creando un ambiente sereno e protettivo per i più piccoli. La loro presenza è spesso rassicurante e importante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Accudiscono i bimbi nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Tate

In presenza della definizione "Accudiscono i bimbi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tate'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Accudiscono i bimbi
  • Risposta: TATE
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: T___
  • Inizia con: T
  • Finisce con: E

Le 4 lettere della soluzione

T Torino
A Ancona
T Torino
E Empoli

La soluzione 'Tate' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Accudiscono i bimbi". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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