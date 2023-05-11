Uccelli che hanno rostro e artigli
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Uccelli che hanno rostro e artigli' è 'Rapaci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Rapaci? I rapaci sono uccelli con un becco affilato e artigli potenti, ideali per catturare la preda. La loro vista acuta e il volo agile li rendono predatori efficaci. Sono spesso ammirati per la loro eleganza e capacità di dominare il cielo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Uccelli che hanno rostro e artigli
- Risposta: RAPACI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: RPI
- Inizia con: R
- Finisce con: I
Uccelli che hanno rostro e artigli: risposta da 6 lettere
Quando la definizione "Uccelli che hanno rostro e artigli" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Rapaci. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.