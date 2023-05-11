Uccelli che hanno rostro e artigli

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Uccelli che hanno rostro e artigli' è 'Rapaci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

RAPACI

Perchè la soluzione è Rapaci? I rapaci sono uccelli con un becco affilato e artigli potenti, ideali per catturare la preda. La loro vista acuta e il volo agile li rendono predatori efficaci. Sono spesso ammirati per la loro eleganza e capacità di dominare il cielo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Uccelli che hanno rostro e artigli
  • Risposta: RAPACI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    RPI
  • Inizia con: R
  • Finisce con: I
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Uccelli che hanno rostro e artigli: risposta da 6 lettere

Quando la definizione "Uccelli che hanno rostro e artigli" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Rapaci. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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