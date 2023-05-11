Tra Romania e Ucraina

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tra Romania e Ucraina' è 'Moldavia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M O L D A V I A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Tra Romania e Ucraina

Tra Romania e Ucraina Risposta: MOLDAVIA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: M D V A

Inizia con: M

M Finisce con: A

Perchè la soluzione è Moldavia? Moldavia è un paese situato tra Romania e Ucraina, con un paesaggio vario tra colline e pianure. La sua posizione strategica ne ha fatto un punto di incontro di culture diverse, creando un mix unico di tradizioni e influenze. La sua storia si intreccia con quella dei paesi vicini. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Tra Romania e Ucraina: risposta da 8 lettere

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