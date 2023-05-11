Tra Romania e Ucraina
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tra Romania e Ucraina' è 'Moldavia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Tra Romania e Ucraina
- Risposta: MOLDAVIA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: MDVA
- Inizia con: M
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Moldavia? Moldavia è un paese situato tra Romania e Ucraina, con un paesaggio vario tra colline e pianure. La sua posizione strategica ne ha fatto un punto di incontro di culture diverse, creando un mix unico di tradizioni e influenze. La sua storia si intreccia con quella dei paesi vicini. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Tra Romania e Ucraina: risposta da 8 lettere
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