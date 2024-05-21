Ne è capitale Chisinau

SOLUZIONE: MOLDAVIA

Perché la soluzione è Moldavia? La capitale di questa nazione europea è Chisinau, un importante centro politico e culturale. La regione si trova tra Romania e Ucraina, con un passato complesso e una forte identità. La sua storia e le tradizioni riflettono un mix di influenze orientali e occidentali. La Moldavia è conosciuta per i suoi paesaggi rurali, vigneti e patrimonio storico.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ne è capitale Chisinau" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ne è capitale Chisinau". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Quando la definizione "Ne è capitale Chisinau" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ne è capitale Chisinau" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Moldavia:

M Milano O Otranto L Livorno D Domodossola A Ancona V Venezia I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ne è capitale Chisinau" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

