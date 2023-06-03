La sua capitale è Chi?inau

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La sua capitale è Chi?inau' è 'Moldavia'.

SOLUZIONE: MOLDAVIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La sua capitale è Chi?inau" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La sua capitale è Chi?inau". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Moldavia? La regione situata tra Romania e Ucraina è conosciuta per le sue tradizioni e paesaggi pittoreschi. La sua capitale è una città che rappresenta il centro politico e culturale di questa area. La Moldavia è famosa per i vigneti, le chiese antiche e i villaggi caratteristici che conservano un patrimonio storico ricco. Questo territorio ha una forte identità nazionale e una storia complessa, fatta di influenze diverse. La sua posizione geografica la rende un crocevia tra diverse culture dell'Est Europa.

Questa pagina è dedicata alla definizione "La sua capitale è Chi?inau" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La sua capitale è Chi?inau" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Moldavia:

M Milano O Otranto L Livorno D Domodossola A Ancona V Venezia I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La sua capitale è Chi?inau" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

