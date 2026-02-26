Grande città industriale nell ovest della Romania

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Grande città industriale nell ovest della Romania' è 'Timisoara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TIMISOARA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Grande città industriale nell ovest della Romania" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Grande città industriale nell ovest della Romania". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Timisoara? Timisoara è una delle città più importanti dell'ovest della Romania, conosciuta per il suo ruolo storico come centro industriale e culturale. La sua crescita è stata favorita dalla presenza di numerose industrie e infrastrutture moderne, che hanno contribuito allo sviluppo economico della regione. La città si distingue anche per il suo patrimonio architettonico e le numerose università, che attirano studenti da tutto il paese. Un luogo che riflette la vitalità e il dinamismo di questa zona.

Per risolvere la definizione "Grande città industriale nell ovest della Romania", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Grande città industriale nell ovest della Romania" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Timisoara:

T Torino I Imola M Milano I Imola S Savona O Otranto A Ancona R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Grande città industriale nell ovest della Romania" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

