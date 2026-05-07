I primi sono approcci

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I primi sono approcci' è 'Contatti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONTATTI

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Perché la soluzione è Contatti? I primi sono approcci che riguardano le modalità con cui si instaurano e si sviluppano le relazioni tra persone o entità. La voce contatti comprende tutte le forme di comunicazione e interazione, che possono essere telefoniche, via email o di persona. Questi metodi sono fondamentali per creare legami, scambiare informazioni e mantenere rapporti efficaci. La capacità di stabilire e gestire correttamente i contatti è essenziale in molti ambiti, dal lavoro alle relazioni personali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I primi sono approcci". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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I primi sono approcci nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Contatti

Se la definizione "I primi sono approcci" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I primi sono approcci" conferma che la soluzione 'Contatti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Contatti

C Como O Otranto N Napoli T Torino A Ancona T Torino T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I primi sono approcci" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Contatti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Relazioni abituali o occasionaliProvocano cortocircuitiRapporti, relazioni, frequentazioniI primi sono da latteSono primi e secondiNel 2020 lo sono i primi nati nel nuovo millennioSono i primi a segnalare gli ostacoli più lontaniSono tra i primi alberi a fiorire