La società che costruì i primi MAS
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SOLUZIONE: SVAN
Perché la soluzione è Svan? La società che costruì i primi MAS fu SVAN, un'azienda pionieristica nel settore aeronautico militare. SVAN si specializzò nello sviluppo di velivoli aerei impiegati per operazioni militari e di sorveglianza, dando un contributo significativo all'innovazione tecnologica dell'epoca. La sua esperienza e le sue capacità tecniche permisero di realizzare mezzi avanzati e affidabili, fondamentali per le forze armate. La storia di SVAN si intreccia con l'evoluzione delle tattiche di guerra aerea, segnando un punto di svolta nel settore.
La società che costruì i primi MAS nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Svan
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La società che costruì i primi MAS
- Risposta: SVAN
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: S___
- Inizia con: S
- Finisce con: N
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Svan' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La società che costruì i primi MAS". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con società: Tipo di società economico sociale basata sulla proprietà dei mezzi di produzione
Con costruì: Costruì la celebre cupola del Duomo di Firenze
Con primi: I primi sono approcci