Vi tornò Ulisse
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Vi tornò Ulisse' è 'Itaca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Vi tornò Ulisse
- Risposta: ITACA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: IAA
- Inizia con: I
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Itaca? Ulisse tornò a casa dopo tante avventure, il suo cuore desiderava solo ritrovare Itaca. La sua lunga odissea si concluse tra le mura familiari, dove il suo spirito cercava pace e riconoscimento. Itaca divenne il simbolo di speranza e di un ritorno tanto atteso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Vi tornò Ulisse: risposta da 5 lettere
La soluzione associata alla definizione "Vi tornò Ulisse" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Itaca. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.