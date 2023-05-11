Vi tornò Ulisse

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Vi tornò Ulisse' è 'Itaca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

I T A C A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Vi tornò Ulisse

Vi tornò Ulisse Risposta: ITACA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 3

3 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: I A A

Inizia con: I

I Finisce con: A

Perchè la soluzione è Itaca? Ulisse tornò a casa dopo tante avventure, il suo cuore desiderava solo ritrovare Itaca. La sua lunga odissea si concluse tra le mura familiari, dove il suo spirito cercava pace e riconoscimento. Itaca divenne il simbolo di speranza e di un ritorno tanto atteso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Vi tornò Ulisse: risposta da 5 lettere

La soluzione associata alla definizione "Vi tornò Ulisse" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Itaca. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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