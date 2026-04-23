Tesseva mentre Ulisse era via

Home / Soluzioni Cruciverba / Tesseva mentre Ulisse era via

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tesseva mentre Ulisse era via' è 'Penelope'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PENELOPE

Perché la soluzione è Penelope? Penelope era la moglie di Ulisse, nota per la sua incredibile pazienza e fedeltà. Durante l'assenza del marito, tesseva un sudario per il padre di lui, promettendo di non sposarsi finché Ulisse non sarebbe tornato. Ogni giorno lavorava con dedizione, smettendo di tessere di notte per non essere scoperta. La sua abilità nel mantenere questa promessa dimostra la sua determinazione a restare fedele, in attesa del ritorno del marito.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tesseva mentre Ulisse era via". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Tesseva mentre Ulisse era via nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Penelope

Per risolvere la definizione "Tesseva mentre Ulisse era via", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tesseva mentre Ulisse era via" conferma che la soluzione 'Penelope' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Penelope

P Padova E Empoli N Napoli E Empoli L Livorno O Otranto P Padova E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tesseva mentre Ulisse era via" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Penelope' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La mitica tessitrice che disfava la tela di notteLa Cruz diva spagnola del cinemaMoglie di Ulisse che escogitò l inganno della telaLago asiatico che era ricco di salmoniAnticamente era rostrataLo era Guido GozzanoCosì era detto il Vigile del FuocoNe era maestro l Artusi