SOLUZIONE: MENELAO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tornò a Sparta dopo un viaggio durato otto anni" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tornò a Sparta dopo un viaggio durato otto anni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Menelao? Dopo aver trascorso otto anni lontano, Menelao fece ritorno a Sparta, la città che aveva lasciato per motivi sconosciuti. Il suo viaggio lungo e faticoso segnò un momento importante nella sua vita, segnato da molte esperienze e avventure. Alla fine, il desiderio di riabbracciare la famiglia e riprendere le sue funzioni lo spinse a tornare nel luogo natale. La sua presenza rappresentava il ritorno a casa dopo un lungo percorso di scoperta e crescita personale.

La soluzione associata alla definizione "Tornò a Sparta dopo un viaggio durato otto anni" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tornò a Sparta dopo un viaggio durato otto anni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Menelao:

M Milano E Empoli N Napoli E Empoli L Livorno A Ancona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tornò a Sparta dopo un viaggio durato otto anni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

