Il mendicante di Itaca tramortito da Ulisse con un pugno

Home / Soluzioni Cruciverba / Il mendicante di Itaca tramortito da Ulisse con un pugno

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Il mendicante di Itaca tramortito da Ulisse con un pugno' è 'Iro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IRO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il mendicante di Itaca tramortito da Ulisse con un pugno" corrisponde a una soluzione formata da 3 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il mendicante di Itaca tramortito da Ulisse con un pugno". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il mendicante di Itaca tramortito da Ulisse con un pugno nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Iro

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il mendicante di Itaca tramortito da Ulisse con un pugno" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il mendicante di Itaca tramortito da Ulisse con un pugno" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 3 lettere della soluzione Iro:

I Imola R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il mendicante di Itaca tramortito da Ulisse con un pugno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il mendicante d ltaca ucciso da UlisseDestà l ira di UisseIl mendicante d Itaca che fu tramortito da UlisseIl mendicante d ItacaUlisse lo abbatté con un pugnoMendicante di ItacaIl mendicante di Itaca confidente dei Proci