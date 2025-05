Ironico e fiabesco tipico dello scrittore tedesco autore de Il gatto Mur nei cruciverba: la soluzione è Hoffmanniano

HOFFMANNIANO

Curiosità e Significato di "Hoffmanniano"

Perché la soluzione è Hoffmanniano? Il termine hoffmanniano si riferisce allo stile e ai temi caratteristici dell'autore tedesco E.T.A. Hoffmann, noto per le sue storie che mescolano elementi fantastici e realismo con una verve ironica. Le sue opere spesso esplorano il confine tra sogno e realtà, creando atmosfere fiabesche e inquietanti che catturano l'immaginazione del lettore. In questo senso, hoffmanniano evoca un mondo in cui l'insolito e il meraviglioso si intrecc

Come si scrive la soluzione Hoffmanniano

H Hotel

O Otranto

F Firenze

F Firenze

M Milano

A Ancona

N Napoli

N Napoli

I Imola

A Ancona

N Napoli

O Otranto

