La parte dura del pane

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La parte dura del pane' è 'Crosta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CROSTA

Perché la soluzione è Crosta? La crosta rappresenta lo strato esterno del pane, caratterizzato da una consistenza dura e croccante che si forma durante la cottura. Questa copertura protegge l’interno morbido e soffice, conferendo al pane una texture distintiva e un sapore più intenso. La formazione della crosta dipende dalla reazione di Maillard, che avviene grazie alla temperatura elevata nel forno. La crosta è un elemento fondamentale che distingue il pane appena sfornato e lo rende riconoscibile.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La parte dura del pane". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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La parte dura del pane nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Crosta

Per risolvere la definizione "La parte dura del pane", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La parte dura del pane" conferma che la soluzione 'Crosta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Crosta

C Como R Roma O Otranto S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La parte dura del pane" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Crosta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La scorza del nostro pianetaRacchiude la mollicaLa parte dura del formaggioParte più chiara e morbida del paneLa parte croccante del paneParte esterna del paneLa parte interna del paneLa superficie dura del pane