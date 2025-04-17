David famoso divulgatore scientifico britannico

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'David famoso divulgatore scientifico britannico' è 'Attenborough'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ATTENBOROUGH

Perché la soluzione è Attenborough? Attenborough è un celebre divulgatore scientifico britannico noto per la sua capacità di comunicare la complessità della natura e degli ecosistemi in modo coinvolgente e accessibile. La sua voce distintiva e riconoscibile accompagna documentari che esplorano la biodiversità e le sfide ambientali del pianeta. La sua passione per la conservazione e l’educazione ha reso il suo contributo fondamentale nel sensibilizzare il pubblico globale. La sua presenza nel mondo della divulgazione ha lasciato un’impronta indelebile.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "David famoso divulgatore scientifico britannico". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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David famoso divulgatore scientifico britannico nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Attenborough

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Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Attenborough

A Ancona T Torino T Torino E Empoli N Napoli B Bologna O Otranto R Roma O Otranto U Udine G Genova H Hotel

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "David famoso divulgatore scientifico britannico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Attenborough' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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