Ridottissimo costume da bagno

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ridottissimo costume da bagno' è 'Tanga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

T A N G A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Ridottissimo costume da bagno

Ridottissimo costume da bagno Risposta: TANGA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: T N A

Inizia con: T

T Finisce con: A

Perchè la soluzione è Tanga? Il tanga è un costume da bagno molto breve, che lascia scoperte molte parti del corpo. È scelto da chi preferisce uno stile audace e minimalista, perfetto per chi desidera sentirsi libero e senza troppi tessuti addosso. Un modo per esprimere personalità e stile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Ridottissimo costume da bagno: risposta da 5 lettere

La soluzione associata alla definizione "Ridottissimo costume da bagno" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Tanga. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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