Ridottissimo costume da bagno

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ridottissimo costume da bagno' è 'Tanga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

TANGA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Ridottissimo costume da bagno
  • Risposta: TANGA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    TNA
  • Inizia con: T
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Tanga? Il tanga è un costume da bagno molto breve, che lascia scoperte molte parti del corpo. È scelto da chi preferisce uno stile audace e minimalista, perfetto per chi desidera sentirsi libero e senza troppi tessuti addosso. Un modo per esprimere personalità e stile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Ridottissimo costume da bagno: risposta da 5 lettere

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