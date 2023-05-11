Ridottissimo costume da bagno
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ridottissimo costume da bagno' è 'Tanga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Ridottissimo costume da bagno
- Risposta: TANGA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: TNA
- Inizia con: T
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Tanga? Il tanga è un costume da bagno molto breve, che lascia scoperte molte parti del corpo. È scelto da chi preferisce uno stile audace e minimalista, perfetto per chi desidera sentirsi libero e senza troppi tessuti addosso. Un modo per esprimere personalità e stile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Ridottissimo costume da bagno: risposta da 5 lettere
La soluzione associata alla definizione "Ridottissimo costume da bagno" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Tanga. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.