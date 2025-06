Ridotto costume da bagno nei cruciverba: la soluzione è Tanga

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ridotto costume da bagno' è 'Tanga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TANGA

Curiosità e Significato di Tanga

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Tanga, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tanga? Il termine tanga indica un tipo di costume da bagno molto scollato e minimalista, che lascia scoperta gran parte del fondoschiena. È noto per la sua forma aderente e il design audace, ideale per chi desidera un look appariscente e sensuale in spiaggia o in piscina. Un vero e proprio simbolo di libertà e stile estivo, perfetto per chi vuole distinguersi con eleganza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un costume ridottoUn audace costume da bagnoUn ridotto costume da bagnoRidottissimo costume da bagnoLa praticano atleti in costume da bagno

Come si scrive la soluzione Tanga

Non riesci a risolvere la definizione "Ridotto costume da bagno"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

A Ancona

N Napoli

G Genova

A Ancona

