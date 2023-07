La praticano atleti in costume da bagno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La praticano atleti in costume da bagno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PALLANUOTO

La pallanuoto è uno sport acquatico dinamico e competitivo praticato da atleti in costume da bagno. Si svolge in una piscina e coinvolge due squadre che cercano di segnare gol nella porta avversaria utilizzando una palla. Gli atleti si muovono attraverso l'acqua nuotando, passando la palla e tuffandosi per difendere o segnare. La pallanuoto richiede una combinazione di abilità fisiche, come resistenza, forza e velocità, oltre a una buona coordinazione e capacità tattiche. Gli atleti indossano costumi da bagno aderenti per ridurre l'attrito con l'acqua e facilitare il movimento fluido nel corso della partita. La pallanuoto è uno sport impegnativo e spettacolare, che richiede una grande forma fisica e una padronanza delle abilità acquatiche per eccellere.

